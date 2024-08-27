سقوط 2 من تجار المزاج بكوكتيل مخدرات بملايين الجنيهات في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت قوات الأمن بوزارة الداخلية، اثنين من العناصر الإجرامية في محافظة الغربية، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بقيام عاطل وإحدى السيدات لهما معلومات جنائية، مقيمان بالغربية بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش كمية من مخدري الهيروين، والشابو، عدد من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.1 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.