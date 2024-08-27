الداخلية تكشف غموض واقعة اختطاف طفلة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طفلة بمحافظة الشرقية.

البداية عندما تلقى مركز شرطة مشتول السوق بلاغًا من شخص وابنته البالغة من العمر 13 عامًا؛ حيث أفادا بأن الفتاة كانت متجهة لشراء بعض الأغراض برفقة جارتها الطفلة البالغة من العمر عامين، ثم فوجئت بوجود رجل وسيدة يستقلان دراجة نارية قاموا باختطاف الطفلة وفروا هاربين.

وبعد الفحص والتحريات، تبين عدم صحة أقوال المبلغة، وأنها قامت بتلفيق الحادث بالاشتراك مع والدتها وخالها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ومعهم الطفلة المختطفة.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، بين والدة المبلغة ووالد الطفلة المختطفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفلة إلى والدتها.