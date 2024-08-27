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هيئة الدواء تكشف 6 تدابير لمساعدة الأطفال المصابين بالحمى

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 01:36 م

أكدت هيئة الدواء أن هناك مجموعة من التدابير الخاصة بمساعدة الأطفال المصابين بالحُمَّى على الشعور بالتحسن دون استعمال الأدوية حيث جاءت تلك النصائح كالتالى:

1- إعطاء الطفل كثير من السوائل

2-  تطبيق الكمادات الباردة والرطبة على الجبين والمعصمين

3- وضع الأطفال في حمام دافئ درجة حرارته أخفض قليلا من درجة حرارة الطفل)

4- ارتداء الطفل لملابس خفيفة

5- استخدم بطانية خفيفة إن كان الطفل يشعر بالقشعريرة حتى تنتهى

6- عدم استعمال الطرق التي قد تُسبّب الارتعاش، مثل تجريد الطفل من ملابسه والحمامات الباردة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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