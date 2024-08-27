شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 84.2% الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الحد الأدنى للقبول بـ كليات التمريض، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض جامعة المنيا 345.5 درجة بنسبة مئوية 84.2%. تمريض المنصورة 361.5 تمريض دمياط 359 تمريض بور سعيد 358.5 تمريض طنطا 357.5 تمريض سوهاج 355 تمريض الزقازيق 355 تمريض كفر الشيخ 354 تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353 تمريض بنها 351.5

تمريض القاهرة 351 تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5 تمريض عين شمس 350 تمريض الإسكندرية 349.5

تمريض حلوان 349

تمريض دمنهور 349

تمريض أسيوط 348.5 تمريض مطروح 348

تمريض جنوب الوادي 348

تمريض أسوان 347.5

تمريض الفيوم 347 تمريض بني سويف 345.5

تمريض المنيا 345.5

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