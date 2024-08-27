شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مهندسة أجرت عمليات تجميل داخل مركز طبى فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع مهندسة اجرت عمليات تجميل داخل مركز طبي على أنها دكتورة تجميل، كما أمرت النيابة بغلق وتشميع مركز التجميل.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة انتحلت صفة طبيبة أجرت عمليات تجميل داخل مركزها الطبى بمدينة نصر، وتبين أنها مهندسة.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمه تملك مركز تجميل شهير فى منطقة مدينة نصر، وتقوم بعمل دعاية لها على مواقع التواصل الاجتماعى على أنها طبيبة تجميل، حيث أجرت العديد من عمليات التجميل داخل المركز، وتم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.