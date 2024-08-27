شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 إلى الأحد 01 سبتمبر 2024، وذلك تزامنا مع الأجواء الصيفية الحارة التى تشهدها البلاد على أغلب أنحاء الجمهورية .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى :



الثلاثاء 27 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الأربعاء 28 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.

الخميس 29 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الجمعة 30 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

السبت 31 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.

الأحد 1 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.



ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.