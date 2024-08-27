شكرا لقرائتكم خبر عن كليات شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة.. التربية النوعية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق، عن قائمة الكليات المتاحة أمام الطلاب فى تنسيق المرحلة الثالثة، والتى جاء من بينها كلية التربية النوعية، وعدد من الكليات والمعاهد، وفيما يلى قائمة كليات التربية النوعية التى يوجد بها أماكن شاغرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية:-



1. تربية نوعية مطروح

2. تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

3. تربية نوعية المنصورة بميت غمر

4. تربية نوعية سوهاج

5. تربية نوعية أسوان

6. تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

7. تربية نوعية المنيا

8. تربية نوعية المنصورة

9. تربية نوعية دمياط

10. تربية نوعية الفيوم

11. تربية نوعية كفر الشيخ

12. تربية نوعية بنها

13. تربية نوعية المنوفية بأشمون

14. تربية نوعية الزقازيق

15. تربية نوعية عين شمس

16. تربية نوعية الإسكندرية

17. تربية نوعية القاهرة

18. تربية نوعية جنوب الوادي

19. تربية نوعية طنطا

20. تربية نوعية أسيوط

21. تربية نوعية بور سعيد