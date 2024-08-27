شكرا لقرائتكم خبر عن موعد فتح تقليل الاغتراب 2024 .. باب التسجيل يفتح إلكترونيا 29 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، في ضوء الـ10% من الطلاب، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 29/8/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح مكتب التنسيق ضوابط العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب، وأن يكون التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، وأن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق فقط.

وكان أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، بشأن القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا المعتمدة، وتم إتاحة النتيجة موقع التنسيق الإلكترونى إذ يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع باستخدام رقم الجلوس والرقم السرى للحصول على النتيجة.

وكشف مكتب التنسيق أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى من طلاب الشعبة العلمية بلغ 273098 طالبا وطالبة ومن الشعبة الأدبية تقدم لتسجيل الرغبات 65784 طالبا بإجمالى 338882 من طلاب المرحلة الثانية.

وأوضح مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى 14175 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى وجود 5154 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية استنفدوا الرغبات، وذلك لتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم على موقع التنسيق.

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن ترشيح 4745 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى في حين تم ترشيح 60476 ألف طالب وطالبة للكليات الجامعية.

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن ترشيح 44190 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العإلى فى حين تم ترشيح 224317 ألف طالب وطالبة للكليات الجامعية.