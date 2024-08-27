شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل نبيل العربى تتلقى العزاء غدًا بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي العزاء فى فقيدها غدا الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي.

ونبيل العربى سياسى ودبلوماسى مصرى، تنقل فى الوظائف من قاضٍ فى المحكمة الدولية إلى وزير للخارجية المصرية، قبل أن يستقر به المقام أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

ولد نبيل عبد الله العربى يوم 15 مارس 1935، فى العاصمة المصرية القاهرة.

وتخرج الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربى فى كلية الحقوق عام 1955، ثم حصل على الماجستير فى القانون الدولى وعلى الدكتوراه فى العلوم القضائية من مدرسة الحقوق فى جامعة نيويورك.

عمل مستشارا قانونيا للوفد المصرى أثناء مؤتمر كامب ديفد للسلام فى الشرق الأوسط عام 1978.

وعمل سفيرًا لمصر لدى الهند (1981- 1983)، وممثلًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف (1987- 1991)، وفى نيويورك (1991- 1999)، كما عمل مستشارًا للحكومة السودانية فى التحكيم بشأن حدود منطقة أبيى بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.

وعمل قاضيًا فى محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى من 1994 حتى 2001، وعمل كعضو فى محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاى منذ 2005.

شغل منصب رئيس مركز التحكيم الدولى، والقاضى السابق بمحكمة العدل الدولية والتى أصدرت حكمها التاريخى فى يونيو عام 2004 بإدانة الجدار الفاصل الذى تبنيه إسرائيل واعتبرته غير قانوني. وهى المرة الأولى التى تم فيها إدانة إسرائيل من قبل المحكمة.

تم تكليفه فى ديسمبر 2009 بإعداد الملف المصرى القانونى لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتى من برلين. وفى 4 فبراير 2011 م تم تعيينه عضوًا فى لجنة الحكماء التى تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.

وشغل وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي منصب وزير الخارجية منذ 7 مارس 2011 خلفا لأحمد أبو الغيط، وكان قد رشح فى 4 مارس2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولى هذه الحقيبة.