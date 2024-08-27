شكرا لقرائتكم خبر عن حكماء المسلمين يستنكر تصريحات وزير إسرائيلى بشأن إقامة كنيس يهودى بالأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس حكماء المسلمين عن استنكاره وإدانته الشديدة للتَّصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أنَّ هذه التصريحات تشكِّل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وخرقًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية التي تنصُّ على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتَّاريخي للمسجد الأقصى، مؤكدًا أنه المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة للمسلمين وحدهم.

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تُسهم في تصعيد التوتر وتعقيد الأوضاع الراهنة، وعرقلة الجهود الدولية الرَّامية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإرساء السلام العادل والشامل بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.