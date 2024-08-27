طارق رضوان يرد على بيان "المحامين" بشأن قانون الإجراءات الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



أصدر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا للرد على البيان الصادر من نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2 ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.

وقال رضوان: "لقد تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون".

وأوضح طارق رضوان، أن الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة".



وأكد طارق رضوان: حسن النية موجود ولا ننفرد بمشروع القانون، ولا نعمل بمعزل عن الآخرين، معربا عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلا: "فلماذا نرى التسارع الشديد في إصدار البيانات؟".

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأمانة الفنية بإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية، واختتم: "نريد أن نخرج قانون بمثابة دستور جديد".