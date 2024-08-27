وزير الزراعة: تحصين أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 13 يوليو 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و539 ألفًا و813 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 24 أغسطس الجاري.

كما تم تحصين حوالي 3 ملايين و109 آلاف و275 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الوادي المتصدع منذ بداية الحملة وحتى 24 أغسطس الجاري.

وصرح "شاهين" بأن جميع العاملين بالخدمات البيطرية يتوجهون بالشكر والتقدير لوزير الزراعة على دعمه غير المحدود لهم وتعهدهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري.