مخبية وشها | محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل طفلتها.. ونقاش حاد بين القاضي والدفاع (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

تورات "أميرة .ح" مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة، وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، المتهمة بإنهاء حياة طفلتها خنقًا، من كاميرات الصحفيين حال عرضها على القاضي بغرفة المداولة.

وظهرت "أميرة.ح"، خلال نظر الجلسة، وهي في قفص الإتهام، تنهار من البكاء، ودار نقاش حاد بين الدفاع والقاضي الذي رفض الأخير طلب الأول بمنع تصوير الصحفيين جلسة المرافعة.

كما طالب الدفاع المتهمة، طلب عرض موكلته على لجنة مُشكلة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي عين شمس والقاهرة، غير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي على نفقة الدفاع الخاصة": إحنا يا فندم عايزين نعرض موكلتي على لجنة خاصة على حسابنا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد، وسكرتارية وليد فراج ومحمود ممدوح.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة بالقضية التي حملت رقم 12146 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وجهت للمتهمة "أميرة بنت حمدة" - تونسية الجنسية - تهمة قتل طفلتها "تارا عمرو" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها أنه قد حان وقت رحيلها شرطاً أن تضحي بكريمتها لتصاحبها إلى مأرتبها، فباركت وهمت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها "حبل" وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتيح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.