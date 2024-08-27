استولت على أموال راغبى السفر للخارج.. مستريحة المعادي في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتها على تسفيرهم لخارج البلاد.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من بعض المواطنين حول تعرضهم للنصب، من قبل مالكة إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، الموجودة في دائرة القسم؛ حيث قامت بالاحتيال عليهم بتحصيل مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج إلا أنها لم تفِ بذلك أو ترد المبالغ المالية.

وتم تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.