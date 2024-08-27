بعد 9 جرائم.. سقوط حرامية المساكن في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر أبواب ونوافذ الشقق.

المعلومات والتحريات، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أفادت بقيام 4 أشخاص من بينهم عميل سيئ النية "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الشقق السكنية بأسلوب كسر أبواب، ونوافذ الشقق، وسرقة محتوياتها بدائرتي قسم ومركز شرطة بنى سويف.

وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.