انتقامًا من شقيقتها.. أمن القاهرة يكشف ملابسات اختطاف فتاة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات واقعة اختطاف فتاة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سائق مقيم بدائرة القسم، بتعرض نجلته عاملة مقيمة بذات العنوان، للاختطاف من قبل مجهولين.

في وقت لاحق، ورد اتصال من نجلته أبلغته بقيام مرتكبي الواقعة، بإطلاق سراحها، وبالتقابل مع المجني عليها، أفادت بأنها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص يستقلها رجل وسيدتان بدائرة القسم، فوجئت بقيامهم بتقييدها، والاستيلاء على هاتفها، والتوجه بها إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق، ومطالبتها باستدعاء شقيقتها لتسوية خلافات مالية بينهم، وقاموا بإكراهها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة ثم أطلقوا سراحها.

وبإجراء التحريات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مالك صيدلية وسيدتان مقيمون بنطاق محافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم الإيصالات المشار إليها والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين الأول وشقيقة المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.