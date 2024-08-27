"يا تطلع اللي معاك يا تموت".. الجنايات تعاقب شخصين بالمشدد لـ سرقة مواطن في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الثلاثاء، متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة المارة بالإكراه، تحت تهديد السلاح الأبيض، بمنطقة منشأة القناطر.

تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن المتهم "أسامة م."، 24 سنة، و"عياد م." في غضون فبراير 2024، سرقا المجني عليه "أمجد. م" بطريق الإكراه، خلال تواجده بالطريق العام.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين توجها نحوه مشهرًا صوبه سلاح أبيض "مطواة"، لتهديده بالقتل، إن لم يرضخ له قاصدين بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، "يا تطلع اللي معاك يا تموت".

وأشارت التحقيقات أن المتهمين تمكنا في بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته، وتمكنا من الاستيلاء على أمواله، وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.