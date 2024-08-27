شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نتبع منهج التسوق السرى لتقييم كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تحسين الخدمه هو مؤشر النجاح بالنسبة للوازة، مؤكدة أن المرحلة القادمة تستهدف تقديم خدمة مميزة للمواطن سواء في التوعية ومديريات التضامن، كما أن الوزاة تعمل بأكثر من منهج حيث ستكون المتابعه مختلفة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة تتبع منهج التسوق السري من خلال إرسال شخص للمديرية لطلب خدمة وتقييم مدي كفاءة تقديمها للمواطن ومن ثم سيتم عمل التقرير للوزارة، مشيرة الى أن المتسوق السري سيكون سيدة كبيرة او رجل كبير سيكون بفئات مختلفة، موضحة أن ذلك سيكون بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأشادت وزيرة التضامن، بالتحالف الوطني لعمله الكبير على أرض الواقع، حيث لديه قاعدة بيانات كبيرة، لتجنب تقديم الخدمة لنفس الفرد مرتين، موضحة أنه من خلال الربط يمكن تحسين تقديم الخدمة للمستفيدين.

وتابعت الوزيرة ": هدفنا توصيل الخدمات بشكل مميز وتحسينها هو مؤشر النجاح في الوزارة ، ويكون المواطن لديه ارتياح في جميع الخدمات، سواء في ملف التأمينات او خدمات الاعاقة ، ونتبع منهج "المتسوق السري "، في تقديم خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يكون هناك شخص من الوزارة يطلب الخدمة في اي قطاع من قطاعات الوزارة ونقيس مؤشر نجاح مقدم الخدمة ، في تقديم خدمته للمواطنين وسوف يكون هناك محاسبة للمقصرين، وسوف يكون هناك تطوير للخدمات التي تقدمها وزارة التضامن، كما سيتم يتم تطبيق الضبطية القضائية علي دور الرعاية.



