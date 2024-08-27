شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نسعى لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حديقة ابن سندر بحى الزيتون بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، حيث طالب محافظ القاهرة بتكثيف المزروعات فى الحديقة، وتوفير كافة وسائل الراحة لمرتاديها باعتبارها متنفس أساسى لسكان المنطقة .

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة .

رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشار اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة إلى أن أعمال تطوير الحديقة التى تبلغ مساحتها 12 ألف م٢ شملت عمل سور ، وإعادة تركيب البردورات، وبلاط انترلوك لجزء كبير من الحديقة، وإنشاء نافورة مضيئة وبرجولات ، كما تم زيادة المسطحات الخضراء والمزروعات .



حديقة ابن سندر



محافظ القاهرة خلال جولته بحديقة ابن سندر