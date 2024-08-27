شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب خريجو كليات الثروة السمكية بالمفرق السمكى بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اليوم الثلاثاء، وفدا من المتدربين من طلاب وخريجي كليات الثروة السمكية والطب البيطري ومستزرعي الاسماك بالمفرخ السمكي بالعباسه بصحبة المهندس فخري عياد مدير عام الادارة العامة للمفرخات بالجهاز وفريق عمل الادارة العامة للتطوير والارشاد .



وأكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى للجهاز على أهمية التدريب العملي للدورات التدريبية التى يقدمها الجهاز بالمجان لطلبة الجامعات وكليات الثروة السمكية وجميع المهتمين بقطاع الثروة السمكية، قائلا انها تساعد الطالب على تطوير مدى فهمه لإجراءات العملية التعليمية وتعزز مهارات التعليم الفردي لدى الطلبة، كما أنها تتيح فرصة للتفاعل والتعاون مع المدربين ذوي الخبرة في مجال العمل مما يمنح الطلبة مستوى عالٍ في المجال العلمي والعملي.

بدأت فعاليات الزيارة بكلمة للدكتور ياسر عبد الحميد عن أهمية المفرخات ودورها في تفريخ أسماك المزارع السمكية و تأثيرها على قطاع الاستزراع السمكي، وربحيه المزارع وبالتالي توفير البروتين الحيواني للمواطن المصري .



وأضاف أن المفرخ السمكى بالعباسة، أحد أهم المفرخات التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمختصة بتفريخ أسماك المياه العذبه مثل أسماك البلطى والمبروك ويتميز بتحقيق معدلات إنتاج وجودة عالية من الزريعة .

كما أكد المهندس عليوة سلامة مسئول الانتاج والتشغيل بالمفرخ أن المفرخ ينتج الملايين من زريعة البلطي والمبروك، يتم تخصيص جزء منها لتنمية المصادر الطبيعية لزيادة مخزون الثروة السمكية فى البحيرات ونهر النيل ، مما يساعد فى زيادة إنتاج المصايد الطبيعية، وتحقيق عائد اقتصادى للصيادين، والجزء الاخر لإمداد المزارع السمكية بالزريعة التى تساعد فى زيادة الانتاج من الاستزراع السمكى وايضا تخصيص جزء للتصدير للدول العربية.

واصطحب فريق عمل المفرخ المتدربين بجولة في المفرخ بمشاركة مسئولي التدريب للتعرف على افضل ممارسات إداره المفرخات السمكية و إداره جودة المياه وتطبيق الامان الحيوي بالشكل الذي يساعد بدوره على حماية قطاع الثروة السمكيه من الأمراض و الأوبئة و بالتالى تساعد المزارع السمكية في الحصول على زريعة خاليه من الامراض لتحقق انتاجية اعلى في الاسماك ذات الجودة العالية .

كما قام المهندس فخري عياد مدير عام الادارة العامة للمفرخات بالشرح العملي للمتدربين عن اساليب التفريخ المختلفة بداية من اختيار الأمهات ذات الجودة والكفاءة العالية مرورا بكيفية التعامل معها في عملية التفريخ الداخلي كما قام بتدريب الطلاب عمليا على كيفية استخلاص الغدة النخامية من اسماك المبروك العادي وطريقة الحفظ السليمة لها لاستخدامها في اعمال التفريخ .

وأضاف عياد ان المفرخ استطاع بفضل الجهود المبذولة من القائمين على العمل بالمفرخ في تنفيذ خطة تنمية البحيرات للعام المالي 2023-2024 حيث تم القاء 7 مليون وحدة زريعة من اصناف المبروك الحشائش والفضي والبلطي النيلي لتنمية المصايد الطبيعية وتم ايضا تسليم المزارع الحكومية مايقرب من 12 مليون وحدة زريعة بلطي وحيد الجنس.

وقاموا أيضا بجولة في المعمل للتعرف عمليا على طرق تجميع الزريعة ووسائل النقل لمكان التحضين وكيفية أقلمتها وتعبئتها في الأكياس المخصصة لها وملئها بالاكسجين ونقلها بالشكل الذي يقلل من عملية الفقد.



