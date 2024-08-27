شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتقديم التهنئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قام اليوم الثلاثاء المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام بزيارة المستشار/ عبد الرازق شعيب – رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء، تقدم المستشار رئيس مجلس الدولة بالتهنئة للمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة على توليه منصبه الجديد معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى مهامه.

وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، ومؤكدًا على دور الهيئة العريقة فى تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.