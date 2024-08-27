شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهريّة ينعى الرابع على الثانوية بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى قطاع المعاهد الأزهريّة برئاسة الشيخ أيمن عبد الغنى، الطالب إبراهيم ياسر إبراهيم حسانين عبد العال، الرابع على الثانوية الأزهريّة لهذا العام 2024 م، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، فلقى ربه صابرًا محتسبًا.

وقطاع المعاهد الأزهريّة، إذ ينعى أحد طلابه المتفوّقين؛ فإنه يتقدم لأهله وطلاب العلم بالأزهر الشريف بخالص التعازى والمواساة سائلًا المولى - سبحانه - أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأنْ يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إِنَّا لله وإِنَّا إلَيْه رَاجِعُونَ".