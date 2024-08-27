شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل حضور الطلاب بالمدارس فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم تكشف تفاصيل حضور الطلاب بالمدارس فى العام الجديد

وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر نوفمبر المقبل

وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى لـ3005 محال

وزير الصحة يتابع خطوات إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة الصحية

التعليم تحدد رسوم الخدمات الإضافية لطلبة المدارس الرسمية المتميزة للغات

التعليم: عدم الجمع بين شرائح زيادة المصروفات ونتيجة البحث المالى للمدرسة

وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحى الشامل

وزارة الزراعة: تطهير 7301 كيلو متر مساقي على مستوى الجمهورية

وزارة التعليم توافق على إعادة تسكين معلمين غيروا محل إقامتهم

وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة للمواطنين بسعر 130 جنيها للكرتونة

وزير الأوقاف يبدى استعداد الوزارة تقديم برامج تدريبية للدعاة السودانيين

وزير الأوقاف: نرفض تهجير أشقاءنا الفلسطينيين ولا حل إلا قيام الدولة الفلسطينية

وزارة التموين تعلن البت فى 139 طلبا لأصحاب المخابز ومستودعات الدقيق

وزير العمل: دورات تدريبية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العامل

وزيرة التضامن: نتبع منهج التسوق السرى لتقييم كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين

وزيرة التضامن: تفعيل خدمات التدخل السريع وفقا لخطة استباقية

وزيرة التضامن: ننسق مع الصحة لإنهاء قوائم الانتظار لكارت الخدمات المتكاملة

وزير التموين يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع تكويد الذهب بالليزر

وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

وزارة التعليم ترصد حالتين غش بامتحان الاقتصاد والإحصاء دور ثان

وزير الزراعة: تنسيق كامل لدعم المزارعين بالميكنة الزراعية الحديثة

وزارة التعليم: لا طباعة لكتب ومقررات الثانوية.. ولا نية لإلغاء التابلت