شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يلتقى سفير مصر بناميبيا قبل المشاركة بالقمة الإفريقية للهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالسفير وائل لطفي سفير مصر لدى جمهورية ناميبيا لبحث تعظيم الاستفادة من قمة الهيدروجين الإفريقية العالمية المزمع عقدها خلال الفترة 3-5 سبتمبر 2024 بويندهوك العاصمة الناميبية ، واستعراض المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر في الاستراتيجيات الخاصة ببعض الدول الافريقية وفرص دعم القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات فى اطار القمة ومشاركة الدكتور عصمت فيها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

استعرض الدكتور محمود عصمت اجندة الاجتماعات والدور الذي تتوقع أفريقيا أن تلعبه في قطاع الهيدروجين العالمي وتعزيز التعاون والحوار من خلال السياسات وحشد الاستثمارات وسلسلة قيمة الهيدروجين الناشئة فى اطار عنوان القمة "من الطموح إلى العمل وتعظيم الثورة الصناعية الخضراء في أفريقيا"و التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء الدول والوكالات الحكومية وقادة الأعمال في الصناعة ومطوري المشاريع والمستثمرين وقادة الفكر والتقنيين من جميع أنحاء أفريقيا والعالم وتوجه أصحاب المصلحة الرئيسيون على نحو توجيه الاستثمارات والتمويل إلى مشاريع الطاقة الخضراء القابلة للتمويل وعرض المشاريع المصرية والاستثمارات فى مجالات الهيدروجين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل وغيرها.

وأكد عصمت فى بيان له اليوم، أن القمة ستكون أكبر حدث عالمي وإفريقي للهيدروجين والطاقة المتجددة يقام في القارة، ومن المتوقع أن تجتذب أكثر من 2000 مشارك من جميع أنحاء العالم، بحضور أكثر من 25 رئيس دولة ورئيس وزراء ، وتتضمن مشاركات من 100 متحدث من الخبراء بالاضافة الى اجتماعات المائدة المستديرة للاستثمار في المشاريع التي أجراها القطاع الخاص وتشمل 40 مشروعًا أفريقيًا للطاقة الخضراء قابلة للتمويل يتم تقييمها وتتبعها وتسريعها وصولاً إلى الإغلاق المالي، مشيراً ان المؤتمر سيشهد طرح الرؤية المصرية واستراتيجية العمل الخاصة بالهيدروجين الأخضر وما تم اتخاذه لدعم العمل فى هذا المجال، خاصة وأن القمة ستستضيف معرضًا عالميًا واسع النطاق للتكنولوجيا والابتكار، ومنصة للشركات الناشئة واقامة شراكات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر.