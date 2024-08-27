شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشهد فعاليات ورشة عمل لقيادات الوزارة حول تنمية القدرات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لقياداتها ، تحت عنوان "تنمية القدرات والموارد البشرية"، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.



قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن الورشة شهدت نقاشًا مفتوحًا ومطولًا بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وقيادات الوزارة، حول سبل وآليات الإدارة المسؤولة والناجحة، للوصول إلى تحقيق أعلى معدلات من الإنتاجية والتمييز العملي، وهو ما ينعكس ايجابيًا على المواطن المصري بشعوره بالرضا أثناء حصوله على خدماته الحكومية وعلى رأسها الخدمات الصحية والعلاجية.

وأوضح أن ورشة العمل تهدف إلى تزويد القيادات بالخبرات والمعلومات الحديثة، مع التعريف بأفضل الأساليب العالمية المتبعة في الإدارة الناجحة، والقواعد المُثلى للاختيار الجيد للمواهب الوظيفية، وكيفية الاستثمار الجيد للموارد البشرية، لضمان تطوير الخدمات الصحية.



وأضاف أن ورشة العمل ، دارت حول تعريف قيادات الوزارة، بأهم المبادئ التوجيهية ، ومجموعة الأدوات العملية للمديرين التنفيذيين لإدارة مواردهم البشرية، من خلال دمج النظريات المقبولة مع التطبيقات الأكثر تقدمًا عالميًا ، لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتطوير خبراتهم العملية، ورفع الكفاءات الوظيفية لجميع العاملين ضمن الإدارات الإدارية والفنية للقطاع الصحي المصري، وإرشادهم للعمل كمجموعات مُنظمة قادرة على تحمل المسؤولية.



أشار عبد الغفار إلى أن الورشة تطرقت إلى التعريف بالمهارات الإدارية للموارد البشرية الاستراتيجية ومدى ارتباطها بعملية الإدارة، وتبادل المعلومات حول مناقشة وتوضيح الاتجاهات الهامة التي تؤثر على إدارة الموارد البشرية، والوصول إلى تحديد معايير وآليات الاختيار الجيد للموظفين، وكذلك المهارات الأساسية اللازمة التي لابد من توافرها بموظفي الإدارات والقطاعات الصحية، وذلك لخلق أفراد مسؤولة بكفاءات عالية قادرة على العمل المؤسسي بتمييز وبجدارة حقيقية ، وكذلك التعريف بالآليات المتبعة عالميًا بنظام المكافآت، وطرق الإثابة والعقاب.



تابع المتحدث الرسمي، أن الورشة استهدفت ، شرح المحور الخاص بإدارة رأس المال البشري (HCM) ، ودوره في الحصول على البيانات المستخدمة لإدارة الأشخاص ذات القيمة المضافة ، وتحديد معايير الاستثمار الاستراتيجي وإتخاذ القرارات التشغيلية الجيدة على مستوى القطاعات والمؤسسات والشركات، الأمر الذي يساهم في إدراة المواهب والاحتفاظ بها والتعليم والتطوير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل الإنتاجي للموظفيين ، وتمكينهم من القيام بمهامهم الوظيفية، وكذلك ارتفاع رضاء المواطن المصري.



وأوضح عبدالغفار أنه تم تعريف المشاركين بقياسات رأس المال البشري، والذي يشكل عنصرًا رئيسيًا في القيمة السوقية للمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مستشهدًا بدراسة بحثية أجريت في عام 2003 أوضحت أن قيمة رأس المال البشري يمثل 36% من إجمالي الإيرادات للمنشآت العملية، كما أن الإدارة الجيدة لرأس المال البشري يساهم في تحسين وتعظيم قيمة وعائد الاستثمار للموظفيين، فضلًا عن تركيز الورشة عل متطلبات رأس المال البشري.



ونوه إلى أن الورشة ركز خلالها الدكتور محمد هشام منصور فى محاضرته على التعريف بنهج الإدارة عالي الأداء، والذي يهتم بتطوير عدد من الآليات ، التي تؤثر على أداء المؤسسة من خلال موظفيها في مجالات الإنتاجية والجودة، بالإضافة إلى استعراض نموذج لإدارة الإلتزام العالي، والذي يتم من خلاله تنظيم السلوك ذاتيًا بدلًا من السيطرة على أداء وسلوكيات الموظفين بالعقوبات.



ورشة عمل لقيادات الصحة



كلمة الدكتور خالد عبدالغفار