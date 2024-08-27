شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: زيارة "السودانى" إلى مصر وتونس ستطور الشراكات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى إلى مصر وتونس، مشيرًا إلى أنها ستطور الشراكات الاستراتيجية وستخدم المصالح الوطنية والإقليمية.

وأشار صالح - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أهمية زيارة السوداني إلى مصر وتونس، لاسيما وهما حاضنة جامعة الدول العربية في فترتين زمنيتين مختلفتين، ويمتلكان علاقات تاريخية طويلة مع العراق، مضيفًا أنها تحمل أهمية كبيرة من جوانب عدة وفي مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية، وتقوية التعاون في مجالات الاقتصاد والتبادل الثقافي والتعليمي، كما ستفتح المجال لتوقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم اقتصادية أو فنية تصب في المصلحة الجماعية المشتركة.

ونوه صالح بأنها ستعزز متابعة سبل التعاون المشترك ولاسيما تطور المشروعات القائمة في الإعمار والسكن التي تتولاها شركات من البلدين وخاصة مصر، فضلا عن تعزيز التجارة والاستثمار مع الدولتين الشقيقتين، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني للعراق وتلك الدولتين، إضافة إلى تعزيز التقارب الايجابي بين أبناء المنطقة وشعوبها، كما ستتيح الزيارة الفرصة للتشاور بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد بدأ، صباح اليوم، زيارة رسمية تشمل مصر وتونس، حيث جرت مراسيم استقبال رسمي له في مدينة العلمين الجديدة.