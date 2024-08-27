شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف تفاصيل حضور الطلاب بالمدارس فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يتم تحديد مواعيد محددة لانصراف الطلاب بالعام الجديد، خاصة المدارس التى تطبق الفترتين الدراسيتين، وهذا الأمر متروك للإدارات والمديريات التعليمية حسب ظروف كل مدرسة، وفق الحلول المقترحة لحل مشكلة الكثافة الطلابية، مشددة على أن هناك مرونة فى تطبيق المواعيد وحضور الطلاب وتنظيم اليوم الدراسى حسب الحصص الدراسية لكل صف دراسى ومع تطبيق حل ترحيل طلاب المرحلة الثانوية للفترة المسائية.

وشددت المصادر على أن المواعيد الخاصة بالحضور غير معممة علي جميع المدارس علي مستوي الجمهورية، ويتم تحديدها من قبل الإدارات التعليمية، وفقاً للظروف الخاصة بكل إدارة تعليمية والخطة لحل مشكلة الكثافة في الفصول.

وأعلن عدد من الإدارات التعليمية، مواعيد الحضور والانصراف في العام الدراسي الجديد 2024/2025 للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي للصف السادس الابتدائي للفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الأولي من الساعة السادسة و50 دقيقة صباحاً ويستمر حتي الواحدة ظهراً، فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الواحدة وعشرة دقائق وحتي الساعة السابعة ونصف مساءاً.

وأكدت الإدارات التعليمية، أنه تم تحديد الفترات الدراسية في للصفوف الابتدائية وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 136 وغير قابلة للتعديل، حيث تكون عدد الحصص للصفوف الأولي 6 حصص والصفوف من الرابع إلي السادس الابتدائي 7 حصص طول أيام الأسبوع.