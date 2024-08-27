شكرا لقرائتكم خبر عن عروض جوية مشتركة.. ترقبوا نسور القوات الجوية المصرية في سماء مدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

يقدم نسور القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية السعودية عروضا جوية رائعة في سماء مدينة العلمين أيام 28 و29 أغسطس، بالتعاون مع مهرجان العلمين الجديدة.

العرض الجوى المشترك الذى تنظمه القوات الجوية المصرية بالاشتراك القوات الجوية السعودية يأتى في إطار الاستعدادات لمعرض مصر الدولى للطيران والفضاء يومى 28 و29 أغسطس.

تبدأ العروض الجوية للقوات المصرية والسعودية من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة وذلك بمدينة العلمين الجديدة 2024.