أخبار مصر

عروض جوية مشتركة.. ترقبوا نسور القوات الجوية المصرية في سماء مدينة العلمين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض جوية مشتركة.. ترقبوا نسور القوات الجوية المصرية في سماء مدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد إسماعيل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 04:26 م

يقدم نسور القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية عروضا جوية رائعة في سماء مدينة العلمين أيام 28 و29 أغسطس، بالتعاون مع مهرجان العلمين الجديدة.

العرض الجوى المشترك الذى تنظمه القوات الجوية المصرية بالاشتراك القوات الجوية السعودية يأتى في إطار الاستعدادات لمعرض مصر الدولى للطيران والفضاء يومى 28 و29 أغسطس.

تبدأ العروض الجوية للقوات المصرية والسعودية من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة وذلك بمدينة العلمين الجديدة 2024.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا