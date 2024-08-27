شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات بنها الجامعية تنفى تسجيل أى حالة لجدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت إدارة مستشفيات بنها الجامعية بمحافظة القليوبية، بيانا نفت فيه ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، عن تسجيل أول حالة لجدرى القرود بمستشفيات جامعة بنها.

وجاء نص البيان الصادر عن المستشفي: "تنفى إدارة مستشفيات جامعة بنها بقيادة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعى عن تسجيل أول حالة لجدرى القرود بمستشفيات جامعة بنها".

وأهابت المستشفي في بيانها، "المواطنين والمترددين على المستشفيات بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة، وتؤكد أن المكتب الإعلامي بالمستشفيات هو الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن نشر وإعلان أى بيانات خاصة بالمستشفيات، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع تلك الصفحة وأي صفحات أخرى تقوم بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة الهدف منها إثارة الرعب والبلبلة داخل مستشفيات جامعة بنها وبين المترددين على عياداتها واستقبالاتها والأقسام المختلفة بمستشفيات جامعة بنها".

وأكد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة، أن المستشفيات لم تسجل أى حالة من حالات جدرى القرود، وهذا للعلم والإحاطة.