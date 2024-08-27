- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 04:46 م
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتجديد تعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ على، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتبارا من 26 أغسطس.
وتضمن القرار أن يجدد تعيين هبة الله عمر عبد الرحمن الصيرفى ، نائباً لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز