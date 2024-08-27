رئيس "دفاع النواب" يزور القومي للبحوث لدعم العلاقات العلمية داخليًا وخارجيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:

استقبلت الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز، اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التواصل بين الطرفين في مجالات الخدمة المجتمعية، والصناعة، والبحث العلمي.

حضر اللقاء عدد من عمداء المعاهد بالمركز.

وخلال جولته التفقدية في معرض المنتجات البحثية بالمركز، أشاد "العوضي" بنتائج اللقاء والمناقشات المثمرة، وما شاهده من تطور في كافة مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في دفع عجلة التنمية. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات، وخاصة في المجالات المجتمعية، وصناعات النسيج، والصناعات الكيماوية.

وأكد أن المركز القومي للبحوث يعتبر من أهم المراكز البحثية التطبيقية متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط، وأحد المؤسسات البحثية الرائدة في ربط البحث العلمي بالصناعة.