وزير الكهرباء: نسعى لإقامة شراكات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالسفير وائل لطفي، سفير مصر لدى جمهورية ناميبيا، لبحث تعظيم الاستفادة من قمة الهيدروجين الإفريقية العالمية المزمع عقدها خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024 في ويندهوك، العاصمة الناميبية.

وجرى خلال اللقاء استعراض المشروعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر في استراتيجيات بعض الدول الإفريقية وفرص دعم القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات في إطار القمة، حيث سيشارك الدكتور عصمت فيها نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم، يأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، خاصة في برنامج العمل للقيام بدور رئيسي في مجال تحول الطاقة عالميًا.

استعرض الدكتور محمود عصمت أجندة الاجتماعات والدور الذي تتوقع إفريقيا أن تلعبه في قطاع الهيدروجين العالمي، وتعزيز التعاون والحوار من خلال السياسات وحشد الاستثمارات وسلسلة قيمة الهيدروجين الناشئة. يأتي ذلك في إطار عنوان القمة "من الطموح إلى العمل وتعظيم الثورة الصناعية الخضراء في إفريقيا"، والتي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء الدول، والوكالات الحكومية، وقادة الأعمال في الصناعة، ومطوري المشاريع، والمستثمرين، وقادة الفكر والتقنيين من جميع أنحاء إفريقيا والعالم.

كما سيتم توجيه أصحاب المصلحة الرئيسيين نحو توجيه الاستثمارات والتمويل إلى مشاريع الطاقة الخضراء القابلة للتمويل، وعرض المشاريع المصرية والاستثمارات في مجالات الهيدروجين، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، وغيرها.

أكد الدكتور عصمت أن القمة ستكون أكبر حدث عالمي وإفريقي للهيدروجين والطاقة المتجددة يقام في القارة، ومن المتوقع أن تجتذب أكثر من 2000 مشارك من جميع أنحاء العالم، بحضور أكثر من 25 رئيس دولة ورئيس وزراء.

كما تتضمن القمة مشاركات من 100 متحدث من الخبراء، بالإضافة إلى اجتماعات المائدة المستديرة للاستثمار في المشاريع التي يجريها القطاع الخاص، وتشمل 40 مشروعًا إفريقيًا للطاقة الخضراء قابلة للتمويل يتم تقييمها وتتبعها وتسريعها وصولاً إلى الإغلاق المالي.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد طرح الرؤية المصرية واستراتيجية العمل الخاصة بالهيدروجين الأخضر وما تم اتخاذه لدعم العمل في هذا المجال، كما ستستضيف القمة معرضًا عالميًا واسع النطاق للتكنولوجيا والابتكار، ومنصة للشركات الناشئة، وإقامة شراكات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر.