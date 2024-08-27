بعد فيديوهات السوشيال ميديا.. أول سؤال برلماني بشأن حقيقة غش بنزين تموين السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حول ما تم بثه عبر منصات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، من وجود عدد من محطات البنزين تقوم ببيع وتموين السيارات بالبنزين المغشوش.

وتساءل خضراوي، في بيان له اليوم الثلاثاء: إنه على الرغم من بث فيديوهات حول هذا الموضوع؛ فإن وزارة البترول والثروة المعدنية التزمت الصمت! فأين دور المحافظين في هذا الملف؟ وأين دور الأجهزة الرقابية الحكومية الخاصة بالتفتيش على محطات البنزين؟ مطالباً الحكومةَ بصفة عامة ووزير البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة بسرعة التحقيق في هذا الموضوع، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة، إذا ثبتت وقائع غش البنزين؛ نظراً لخطورته على سلامة السيارات.

وتساءل خضراوي عن دور جهاز حماية المستهلك في مثل هذه الملفات، ولماذا لم يتحرك للتحقيق في مثل هذه الوقائع؟ مطالبًا بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك.