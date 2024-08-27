أول بيان من السياحة بشأن استعدادات موسم العمرة الجديد - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة السياحة والآثار، إنها تعقد اجتماعات مكثفة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لوضع اللمسات النهائية للضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة 1446 هـ؛ تمهيداً لمناقشتها ودراستها باللجنة العليا للعمرة والحج، ومن ثم عرضها على شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لاعتمادها وإقرارها.

يأتي ذلك، في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة الجديد وفي َضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في بيان اليوم الثلاثاء.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أنه تم خلال هذه الاجتماعات الاستماع إلى ومناقشة وجهات نظر كافة الشركات السياحية المنظمة لبرامج العمرة، لافتة إلى أن الضوابط الجديدة ستتضمن آليات لتقديم شركات السياحة خدمات متميزة بصورة أكبر في تنفيذ رحلات العمرة بأفضل المعايير المعتمدة بما يليق بالمواطن المصري في الأراضي المقدسة، ومؤكدة على حرص الوزارة المستمر على تحقيق مصالح المواطنين من المعتمرين وشركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوي.