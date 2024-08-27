شكرا لقرائتكم خبر عن خالدة للبترول تعلن تحقيق كشف بترولى بغرب فيوبس -1 بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 06:42 م
أعلنت شركة خالدة للبترول القائم بالأعمال نيابة عن شركة أباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول عن تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية حيث تم عمل الاختبار للبئر بتثقيب 270 قدما في رمال الباليوزوي وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.
وكانت التسجيلات الكهربائية للبئر قد أثبتت وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدما.
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