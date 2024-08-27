شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجامع الأزهر الشريف، السبت المقبل لاستقبال الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية بجميع مراحلها التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وبجميع تخصصاتها، السبت المقبل27 صفر 1446هـ - 31 أغسطس 2024م، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بهذه العلوم وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي العلوم الشرعية والعربية طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل.

وفي سياق سابق أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر ، أن الجامع وفروعه الخارجية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، حيث تم تجهيز القاعات الدراسية بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان بيئة تعليمية مثالية، مشددًا على أهمية هذه المرحلة في حياة الطلاب، داعيًا الجميع إلى المثابرة والاجتهاد في طلب العلم الشرعي والعربي، مؤكدًا أن الأزهر سيواصل جهوده لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لأبنائه الطلاب.

وأشار المشرف العام على الأروقة، إلى أن هذا العام يشهد إقبالاً كبيراً على الالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية، نظراً للدور الحيوي الذي يؤديه الأزهر في الحفاظ على هوية الأمة وقيمها الأصيلة ، فضلًا عن توفير الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بنظامي الحضور المباشر وعن بُعد، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر العلوم الدينية والعربية وتيسير سبل الحصول عليها أمام المهتمين،تيسيرًا على الدارسين من مختلف أنحاء البلاد.

وأشار الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أن الدراسة بنظام الحضور المباشر تُعقد في 18 محافظة، حيث تم تهيئة مقر خاص بالرواق في كل محافظة من تلك المحافظات، وإعداده على أكمل وجه لاستقبال الدارسين، أما بالنسبة للدراسة عن بُعد، فقد تم توفيرها في 27 محافظة أخرى، وذلك من خلال قنوات التليجرام التي خصصتها الإدارة العامة للجامع الأزهر لبث المحاضرات والمواد التعليمية، مؤكدًا أن الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية مجانية لجميع الأعمار، مشيرًا إلى أن التدريس يتم بواسطة نخبة من أساتذة جامعة الأزهر البارزين.

ونوه د. عودة، إلى أن الدراسة ستبدأ السبت المقبل، 27 صفر 1446هـ - 31 أغسطس 2024م، وتنتهي الدراسة بهذا الموسم، الخميس 23 رجب 1446هـ - 23 يناير 2025م، وعلى أن تنعقد اختبارات نهاية المستوى خلال شهر فبراير 2025م، كما سيتم رفع الجداول الخاصة بمواعيد الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية لجميع التخصصات قريبا جدا على صفحة الجامع الأزهر.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد د.محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر،والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية، ود. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.