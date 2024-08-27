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برنامج الغذاء العالمى: عمليات الإمداد الغذائى فى غزة تواجه تحديات

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 07:57 م

أكد برنامج الغذاء العالمي أن عمليات الإمداد الغذائي في غزة تواجه تحديات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي، أن حدة الصراع وعدد المعابر المحدود والطرق المتضررة تعيق عملهم داخل القطاع.

وكشف برنامج الغذاء العالمى، عن أن سكان غزة يعيشون في مساحة تتقلص باستمرار دون خدمات صرف صحي أو رعاية صحية مناسبة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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