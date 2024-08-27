شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمى: عمليات الإمداد الغذائى فى غزة تواجه تحديات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 07:57 م
أكد برنامج الغذاء العالمي أن عمليات الإمداد الغذائي في غزة تواجه تحديات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأوضح برنامج الغذاء العالمي، أن حدة الصراع وعدد المعابر المحدود والطرق المتضررة تعيق عملهم داخل القطاع.
وكشف برنامج الغذاء العالمى، عن أن سكان غزة يعيشون في مساحة تتقلص باستمرار دون خدمات صرف صحي أو رعاية صحية مناسبة.
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