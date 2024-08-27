شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: انفجار طائرة مسيرة فى الجليل الأعلى شمالى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 08:03 م

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن انفجار طائرة مسيرة في الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها. وأشارت إلى دوى صافرات الإنذار فى 10 مستوطنات شمال إسرائيل. فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بنشوب اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

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