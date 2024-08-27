شكرا لقرائتكم خبر عن الألباستر.. مادة خام شكلتها الطبيعة بمحمية وادى سنور ببنى سويف.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

الطبيعة هى صانعة المعجزات فكم من تفاعلات كميائية نتج عنها جواهر وأحجار كريمة رائعة الجمال، ومن بين هذه الإبداعات خام الألباستر الذى شكلته المياه الجوفية والتفاعلات الكميائية منذ العصر الأيوسينى من 40 مليون عاما، فكانت روعة الخالق فى "محمية كهف وادى سنور" التى تعد من أهم مزارات السياحة البيئية فى مصر، بالقربها من القاهرة فى محافظة بنى سويف، حيث تشكل الكهف المتدلى على شكل صواعد وهوابط وستائر وأعمدة جميلة، تأخذ أشكالًا مختلفة اشبة بالكمثرى والجزر، والشعاب المرجانية، وجميعها تكونت نتيجة تفاعلات كيميائية للمياه الجوفية تحت سطح الأرض، واختلاطها بالحجر الجيرى، منذ 40 مليون سنة، ونتج عنها رخام "الألباستر"، الذى يعتبر من أجود أنواع الرخام فى العالم، ويستخدم فى صناعه أوانى الزينة.

”الخليج 365” خلال هذا التقرير اهم المعلومات عن محمية كهف وادى سنور:

1- محمية كهف وادى سنور تقع على بعد 70 كيلومتر شرق مدينة بنى سويف.

2- اكتشف عمال المحاجر محمية كهف وادى سنور خلال عملهم عام 1992 خلال بحثهم عن رخام الألباستر.

3- علماء الجيولوجيا أكدوا أن محمية كهف وادى سنور ترجع إلى العصر الأيوسينى الأوسط أى من منذ نحو 40 مليون سنة.

4- تم إعلان كهف وادى سنور رسميا كمحمية طبيعيةخلال عام 1992.

5- محمية كهف وادى سنورتعتبر أحد الكهوف النادرة عالميًا، ولا يوجد لها مثيل فى العالم سوى كهف فى ولاية فيرجينيا.

6- محمية كهف وادى سنور فيها تكوينات صخرية تكونت عبر ملايين السنوات.

7- محمية كهف وادى سنور تعد مكان سياحى جذاب يضاف إلى الأماكن السياحية بمحافظة بنى سويف، وتم وضعها على خريطة مصر السياحية.

8- محمية كهف وادى سنور تحتوى على أشكال المورفولوجية التى تعرف باسم "الأسبيليوتيم".

9- يمتد كهف وادى سنورحوالى 700 متر فى باطن الأرض بعمق 15 مترًا.

10- يصل اتساع كهف وادى سنور إلى 15 مترًا تقريبًا.