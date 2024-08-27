شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) أليساندرو فراكاسيتي، لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية تطوير آليات التعاون في شتى المجالات الطبية، بما يضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخطط العمل المشتركة بجودة وكفاءة، والتي تساهم في دعم الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش الموقف الحالي لبرامج وخطط التعاون المشترك بين الجانبين، والرؤى والخطط المستقبلية، وأيضا مراجعة الخطط التنفيذية لبرنامج نقص المناعة البشري ، ومناقشة المنح التي تدعم البرامج الوطنية لمكافحته ومرض الدرن، بالإضافة لمراجعة برنامج إدارة النفايات الصحية في المجمع الطبي بالسويس، وأيضا سبل الدعم الفني في مجال الأشعة.

وأضاف «المتحدث الرسمي للوزارة» أن الوزير، أكد خلال الاجتماع علي فتح آفاق تعاون مشترك، تستهدف ملف التنمية البشرية في العديد من المحاور، تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن ملف التنمية البشرية يهدف إلى الإستثمار في الإنسان للإرتقاء بكافة الخدمات التي يتم تقديمها له.

تابع «المتحدث الرسمي للوزارة» أن الوزير أكد علي زيادة دعم وكالة التنمية بتحديث تقاير التنمية البشرية، باستخدام أحدث الأساليب والمنهجيات العالمية.

وأوضح «المتحدث الرسمي» أن الجانبان ناقشا تعزيز النظام الصحي ، وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية، ورفع كفاءة قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأيضا متابعة آخر المستجدات في ملف مبادرات الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والسيطرة عليها، منوها إلي إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرحلة الثالثة من التعاون لخفض معدلات الدرن.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع استعرض جهود مصر في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين، والتي بدأت منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، والاحتياجات الطبية المطلوبة ، للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الخاصة بالمصابين من الأشقاء الفلسطينيين والجنسيات الأخرى من المقيمين علي الأراضي المصرية.

من جانبه، هنأ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) أليساندرو فراكاسيتي، الدكتور خالد عبدالغفار على تجديد الثقة كنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى تعزيز الجهود لدعم المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية.