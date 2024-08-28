نشرة التوك شو| تفاصيل إيقاف شركات سياحة بعد أزمة الحج.. والصحة تحسم الجدل بشأن اكتشاف حالات مصابة بجدري القردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي..

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة اكتشاف حالات إصابة بمرض جدري القردة.

علق الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء المصريين، على واقعة القارئ الشيخ سمير عنتر المثيرة للجدل، والذي رد على الهاتف خلال قراءته القرآن الكريم في عزاء بكفر الشيخ.

كشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر، ستكون في شهر أكتوبر المقبل.

كشف الدكتور حسام عبد الله الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة الصحية تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة

كشف إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل إيقاف تراخيص عدد من الشركات السياحية التي تسببت في أزمة الحجاج خلال الموسم الماضي