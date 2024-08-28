ننشر التشكيل الخاص لمجلس الدولة بعد اعتماد الحركة القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025، وذلك إعتبارًا من أول أكتوبر 2024.

وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:

1- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود

رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.

2- المستشار فارس سعد فام حنضل

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

3- المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.

4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

5- المستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضى الدولة.

6- المستشار أحمد وجدى عبدالفتاح على فاضل

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية

كما تضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشار بهيئة مفوضي الدولة.