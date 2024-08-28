شاب أفريقي يحاول التخلص من حياته بطريقة صادمة بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع شاب أفريقي في التخلص من حياته بتناول عقاقير مخدرة بالعجوزة وسط الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة العميد أحمد الدسوقي إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود محاولة انتحار بشارع شهاب.

انتقل الرائد محمد وحيد رئيس مباحث نقطة تامهندسين إلى محل البلاغ، وتبين أن شابا من إريتريا يدعى "يوسان 20 سنة" مقيم أرض اللواء، شرع في التخلص من حياته بتناول كمية من العقاقير.

الشاب أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية نقل على إثره إلى مستشفى العجوزة للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.