الحكم على متهم بقضية "خلية داعش السلام".. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة.

كما وجه له تهم جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش في الخارج.