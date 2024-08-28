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ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 28/8/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:59  ص
موعد صلاة الظهر 12:56 ص
موعد صلاة العصر 31: 4
موعد صلاة المغرب 7:24 م
موعد صلاة العشاء  8:43

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 1:01
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:51 م. 
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:54
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد  صلاة العصر 4:28 م
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:40  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:51
وقت صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة  العصر 4:17 م
وقت صلاة المغرب 7:10 م
وقت صلاة العشاء 8:27 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02  ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 20: 4
موعد صلاة المغرب 7:14 م
موعد صلاة العشاء 8:29

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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