شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تنقل رخصة محل صناعى بالجيزة لوفاة المرخص له.. اعرف المستندات المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، على النحو التالي:

1- أصل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة والأصل للاطلاع.

3- توكيل موثق من الوراثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

4- المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر بين الورثة) والأصل للاطلاع.

- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

- في جميع الأحوال يسري على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي.