شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

عملت الدولة على اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية، لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة، مما يسهل على المواطنين، ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.



وفى النقاط التالية نعرض الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء بالقاهرة:

أولا: إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية:

- الإجراء الأول.. الطلب المقدم من المواطن إلى المركز التكنولوجي وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

- الإجراء الثاني.. إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي، وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية (إدارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة - مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية) وإجمالى المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحى هي 15 يوما.

- الإجراء الثالث.. إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري، واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي، وذلك خلال 5 أيام.

- ويصبح إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يوما.

ثانيا: إجراءات استخراج تراخيص البناء:

- الإجراء الأول.. تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمدة من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يوماً كحد أقصى لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.

- الإجراء الثاني: مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعمارى، وذلك خلال 14 يوما.

- الإجراء الثالث: قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول علي الإقرارات الخاصة بالترخيص.

- الإجراء الرابع: مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام.

- الإجراء الخامس: قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية، وذلك خلال يومين من تاريخ سداد الرسوم.

- وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء هي 26 يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين، و40 يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.