"التموين" تكشف تفاصيل تنقية البطاقات خلال الفترة المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، تفاصيل قرار الوزارة بإجراء بعض التحديثات في بعض بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة.



وقال "كمال" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، أن قاعدة بيانات التموين بها قدر كبير من المرونة تسمح بالتحديث وتقنية البيانات، مؤكدا أن الحوار الوطني سوف يناقش ملف الدعم وتحوله من العيني إلى النقدي الكامل أو المشروط.



وأوضح أن الوزارة قررت إرسال رسائل نصية على بون صرف الخبز لـ 7169 بطاقة تموينية، تطالب أصحابها بتقديم بيانات ومستندات إضافية لتحديث الحالة التموينية.



وأشار إلى أن هذه الرسالة تطلب من صاحب البطاقة أن يتوجه بصورة بطاقته وبطاقة من يتواجد معه في البطاقة ولو أولاده لم يصدر لهم بطاقات شخصية فعليه تقديم شهادة الميلاد من أجل التحديث وتأكيد صلة القرابة لمن يتواجد معه في البطاقة التموينية.



وعن صرف الخبز بالكيلو وليس عدد الأرغفة، أشار إلى أن هذا القرار يتم دراسته حاليا فى الشعبة العامة للمخابز مع قطاع الرقابة والتوزيع، إضافة إلى أنه أحد الملفات المطروحة للمناقشة فى الحوار الوطني، مبينا أن الهدف من هذا القرار حتى لا يتم التلاعب فى الأوزان.



وأكد أن وزارة التموين تم اعتماد موازنتها لعام ٢٠٢٥ بمبلغ ١٣٤ مليار جنيه، منها ٩٨ مليار جنيه للعيش و٣٦ مليار للتموين، مبينا أن إضافة المواليد الجديدة يتم بعد موافقة وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب يتم إدراكهم فور تخصيص الاعتماد المالي.