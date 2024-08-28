أمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، مع تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من (حلايب - شلاتين - الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

ويتوقعوا أيضًا أن يكون هناك نشاط لرياح معتدلة أحيانًا على مناطق القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - شلاتين - الوادي الجديد ) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر واتجاة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 37 27

6 أكتوبر 36 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 27

المنصورة 35 27

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 27

طنطا 35 26

دمياط 33 27

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 26

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 27

نخل 36 21

كاترين 32 19

الطور 37 28

طابا 36 28

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 30 23

السلوم 33 24

سيوة 38 24

رأس غارب 40 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 32

حلايب 36 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 35 30

الفيوم 37 26

بني سويف 38 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 44 30

الأقصر 45 29

أسوان 45 31

الوادي الجديد 43 29

أبوسمبل 44 30