شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة أعداد التسجيل على منظومة الرعايات والحضانات بنسبة 24% والان مع تفاصيل الخبر

اعلنت وزارة الصحة والسكان، ان المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ يتجة لزيادة اعداد الاسرة والحضانات بالمستشفيات والعمل على خفض مدة الانتظار وتوفير الخدمة الطبية بشكل أسرع، للوصول إلى النسب العالمية في مدة الاستجابة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى زيادة اعداد التسجيل على منظومة الرعايات والحضانات بنسبة 12% للرعايات المركزة، 10% للحضانات.

ومن جانبه قال الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه تم التأكيد على مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالتحديث الدوري والمستمر لعدد الاسرة الحرجة بالمستشفيات إلكترونيا على المنظومة، وتفعيل المرور على المستشفيات وخاصة المرور فى الفترات المسائية، كما انه جاري زيادة الكوادر البشرية للاطباء تخصص (رعاية، وحضانات) بالمديريات والمستشفيات.

واشار الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، الى ان المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ يعتمد علي تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في معرفة كافة الأسرة الشاغرة بالمستشفيات بالتخصصات المختلفة وإمكانية تنسيق الخدمات للمكان الأنسب للمريض مما يحقق الكفاءة والسرعة في توفير الخدمة الطبية المطلوبة.